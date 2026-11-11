Михаил Ведерников поздравил коллектив телеканала «Первый Псковский» с девятилетием

20:30, 11 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив «Первого Псковского» с девятилетием телеканала.

«Поздравляю коллектив «Первого Псковского» с днём рождения! Желаю новых идей, профессионального роста и благодарных зрителей. Пусть впереди будет много интересных проектов и эфиров», – обратился губернатор к редакции телеканала.

Михаил Ведерников в своём канале MAX отметил, что за четыре года работы в составе государственного медиахолдинга Псковской области телеканал уверенно развивается как современное региональное СМИ.

«За это время появились проекты, которые уже стали важной частью информационной жизни региона. Среди них – выездная студия, непременный атрибут главных форумов области», – добавил губернатор.

Особо глава региона отметил крупные прямые эфиры и проекты телеканала, такие как «Ночь выборов», «Эстафета Победы», фестиваль «Западные ворота» и премия «Народное признание».

Ежедневные вечерние выпуски и онлайн‑включения из районов помогают жителям области быть в курсе событий и лучше понимать, чем живёт регион, подчеркнул губернатор.