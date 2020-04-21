Запуск нового поезда из Пскова в Евпаторию откладывается на неопределённый срок

11:38, 21 апреля 2020, ПАИ

Запуск нового поезда из Пскова в Евпаторию откладывается на неопределённый срок, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что поезд из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород могут запустить уже предстоящим летом. О такой возможности на заседании президиума Госсовета Республики Крым сообщал гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы. В частности, компания «Гранд Сервис Экспресс» отложила и запуск девяти новых поездов в Крым. Речь идет о поездах из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Составы должны были отправиться на полуостров в апреле. Сейчас производится возврат билетов без взимания соответствующего сбора.

