Пскович украл из магазина бутылку водки

14:10, 21 апреля 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии в понедельник, 20 апреля, задержали местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 47-летний пскович в магазине на Рижском проспекте взял с полки бутылку водки за 400 рублей, положил ее в карман и попытался выйти из магазина. Однако ему помешали довести преступление до конца продавцы, которые заметили кражу и нажали кнопку сигнализации.

На место происшествия сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, мужчину задержали и передали его в отделение полиции.

А 19 апреля уже другой пскович попытался украсть продукты из магазина на улице Юбилейной.