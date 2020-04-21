Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
Псковское агентство информации публикует эксклюзивное видео проверки завода «Евро-Керамика» в Печорах на соблюдение карантинных мер, которая состоялась 21 апреля.
Причиной проверки послужило обращение работницы завода в эфире радиостанции «Маяк» в проекте БезГалстукOFF к председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой о том, что на предприятии не соблюдаются эпидемиологические нормы.
Сообщение работника предприятия подтвердилось. Выяснилось, что водитель печорского завода «Евро-Керамика» предположительно заражен коронавирусной инфекцией COVID-19.