Эпидемиологические требования на печорском заводе «Евро-Керамика» выполняются не в полном объеме

13:22, 21 апреля 2020, ПАИ

Не все санитарно-эпидемиологические требования на заводе «Евро-Керамика» в Печорах выполняются не в полном объеме. К такому выводу пришла администрация Псковской области в ходе проверки предприятия 21 апреля.

«Организация измерения температуры начата только с 20 числа и осуществляется не всем сотрудникам – выборочно, только по жалобам, – сообщил советник руководителя аппарата администрации Псковской области Иван Родионов. – Также не выдаются перчатки».

Как сообщили проверяющие, руководство завода намерено оперативно устранить выявленные недочеты. Сотрудники при осмотре проверяющими предприятия вели себя корректно.

Ранее выяснилось, что водитель печорского завода «Евро-Керамика» предположительно заражен коронавирусом.

17 апреля в эфире радиостанции «Маяк» в проекте БезГалстукOFF работница завода сообщила председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой, что на предприятии не соблюдаются эпидемиологические нормы.