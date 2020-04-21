ФОТОФАКТ: в Новоржеве проводят дезинфекцию улиц
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
-
Фото: группа "ВКонтакте" "Земля новоржевская"
В Новоржеве во вторник, 21 апреля, проходит дезинфекция улиц, тротуаров, автостоянок, площадей и автобусных остановок.
Как сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Земля новоржевская», технику для обработки общественных мест по просьбе администрации района предоставил председатель СПК «Жадрицы» Вадим Афанасьев.
Сейчас все районы области приступили к обработке улиц. Например, 15 апреля в Усвятах полили улицы хлорной известью.
А в Пскове, Великих Луках и Острове специальную обработку провели военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.