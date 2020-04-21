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Общество

Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина

Министерство транспорта и Росавиация субсидируют долгожданные направления. Фото: Андрей Степанов.

После преодоления угрозы коронавируса из Пскова запустят авиарейсы в Калининград и Анапу. Как сообщил губенатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram, Минтранс и Росавиация включили в перечень субсидируемых маршрутов рейсы Псков – Анапа, Псков – Калининград и Псков – Сочи.

«Это значит, что как только мы справимся с коронавирусной угрозой (очень надеюсь, что большую часть ограничений будем снимать уже в июне), аэропорт княгини Ольги начнёт работу по этим трём направлениям», - написал губернатор. Безусловно, возобновится и авиарейс Псков – Москва.

«Пока упрямые пессимисты говорили о невозможности развития нашего воздушного сообщения, мы делали всё необходимое, чтобы это стало реальностью», - отметил Михаил Ведерников.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Глава региона поблагодарил за помощь и конструктивное взаимодействие губернаторов Калининградской области и Краснодарского края.

На время борьбы с коронавирусом региональные власти решили приостановить рейсы из Пскова в Москву и Сочи.

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