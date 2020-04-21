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Общество

Более 2,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

2 млн 501 тысяча 156 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Жертвами коронавируса стали 171 718 человек, выздоровели 659 589 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В России инфицированы более 52 тысяч человек. В Псковской области коронавирус подтвержден у 62 человек.

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