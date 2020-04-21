0
23:46
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
23:32
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
22:00
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21:54
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21:26
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
20:57
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
20:00
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Еще новости
Общество

Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Новые реанимобили поступят в Псковскую область до 4 июня. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на встрече с сотрудниками Великолукской ССМП 21 апреля.

Ожидается поступление автомобилей марки Ford, «Газель» и «УАЗ». «На сегодняшний день отзвонился Ford, региону выделено 4 автомобиля С-класса, поступление ожидается до 4 июня. Они пойдут в Псков и Великие Луки. В районах востребованы реанимобили B-класса», - рассказал Михаил Мартынов.

Отмечается, что в ближайшее время в Великих Луках создадут ремонтную базу для автомобилей станции скорой помощи.

В рамках указа губернатора региона Михаила Ведерникова работники Великолукской станции скорой помощи получили двойную зарплату.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
21 апреля 2020
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
21 апреля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21 апреля 2020
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21 апреля 2020
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
21 апреля 2020
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
21 апреля 2020
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
21 апреля 2020
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике
21 апреля 2020
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике

Идет загрузка...