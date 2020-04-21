Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета

20:57, 21 апреля 2020, ПАИ

Новые реанимобили поступят в Псковскую область до 4 июня. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на встрече с сотрудниками Великолукской ССМП 21 апреля.

Ожидается поступление автомобилей марки Ford, «Газель» и «УАЗ». «На сегодняшний день отзвонился Ford, региону выделено 4 автомобиля С-класса, поступление ожидается до 4 июня. Они пойдут в Псков и Великие Луки. В районах востребованы реанимобили B-класса», - рассказал Михаил Мартынов.

Отмечается, что в ближайшее время в Великих Луках создадут ремонтную базу для автомобилей станции скорой помощи.

В рамках указа губернатора региона Михаила Ведерникова работники Великолукской станции скорой помощи получили двойную зарплату.