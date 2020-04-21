Михаил Мартынов: С диспетчерами Великих Лук расставаться не собираемся

21:45, 21 апреля 2020, ПАИ

«С диспетчерами Великих Лук расставаться не собираемся», – заявил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на встрече с сотрудниками Великолукской ССМП 21 апреля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Когда будет создана Единая диспетчерская служба, то вызовы будет принимать Псков, а вы будете заниматься картами вызовов, как это делаете сейчас. В случае возникновения аварийных ситуаций звонки оперативно будут переключены на вас. Ни один вызов на «03» не должен пропасть, ни один человек не должен пострадать», - подчеркнул Михаил Мартынов.

Единая диспетчерская служба в регионе создается в рамках объединения всех станций скорой медицинской помощи в единую структуру.

В рамках указа губернатора региона Михаила Ведерникова работники Великолукской станции скорой помощи получили двойную зарплату.