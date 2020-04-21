0
23:46
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
23:32
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
22:00
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21:54
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21:26
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
20:57
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
20:00
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Еще новости
Общество

Михаил Мартынов: С диспетчерами Великих Лук расставаться не собираемся

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«С диспетчерами Великих Лук расставаться не собираемся», – заявил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на встрече с сотрудниками Великолукской ССМП 21 апреля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Когда будет создана Единая диспетчерская служба, то вызовы будет принимать Псков, а вы будете заниматься картами вызовов, как это делаете сейчас. В случае возникновения аварийных ситуаций звонки оперативно будут переключены на вас. Ни один вызов на «03» не должен пропасть, ни один человек не должен пострадать», - подчеркнул Михаил Мартынов.

Единая диспетчерская служба в регионе создается в рамках объединения всех станций скорой медицинской помощи в единую структуру.

В рамках указа губернатора региона Михаила Ведерникова работники Великолукской станции скорой помощи получили двойную зарплату.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
21 апреля 2020
Елена Полонская: Субботник на территории Пскова из-за коронавируса не отменят
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
21 апреля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
21 апреля 2020
Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
21 апреля 2020
До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
21 апреля 2020
Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
21 апреля 2020
Новые реанимобили поступят в Псковскую область в начале лета
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
21 апреля 2020
Огурец упал, сыр вырос: псковские аграрии рассказывают, как на них повлиял коронавирус
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике
21 апреля 2020
Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике

Идет загрузка...