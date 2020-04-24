12 лет тюрьмы грозит псковичу за смерть женщины под колёсами его автомобиля

08:54, 24 апреля 2020, ПАИ

От 5 до 12 лет тюрьмы грозит псковичу за смерть женщины под колёсами его автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 11 января в Пскове находившийся за рулем легкового автомобиля Renault 36-летний пскович, двигаясь по проезжей части дороги, дублирующей дорожное движение на улице Инженерной, отвлекся от управления машиной. Из-за этого он не заметил шедшую по проезжей части женщину и не предпринял мер для снижения скорости.

В результате возле дома № 62 на улице Инженерной водитель иномарки совершил наезд на пешехода. 51-летняя псковичка скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Нашли и задержали его только 22 января.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.4 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации. Как показал следственный эксперимент, если бы обвиняемый не отвлекся от управления автомобилем, у него имелась возможность совершить необходимый маневр и избежать наезда на пешехода.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.