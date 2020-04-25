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Общество

В условиях пандемии псковские предприниматели держат связь друг с другом в специальной группе в WhatsApp

Сейчас все в сложном положении: и администрация, и предприятия, и работники. Фото: Андрей Степанов.

О тонкой грани между минимальными контактами для сохранения здоровья людей и работой псковских предприятий, чтобы не рухнула экономика региона, рассказал депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля.

«Я общаюсь с администрацией, с людьми, предпринимателями. И здесь, конечно, все в сложном положении: с одной стороны, самое важное, надо заботиться о здоровье граждан и минимизировать контакты. А с другой стороны - когда все это пройдет, нам необходимо быстро восстановиться. Регион должен восстанавливаться не на руинах. Мы должны сохранить предприятия. Нужна золотая середина», - сказал Александр Козловский.

Он особо похвалил предприятия, которые соблюдают все санитарные правила, и подчеркнул, что в ситуации с пандемией очень многое зависит от сознательности нас самих, обычных людей.

«Как это будет происходить дальше, мы, конечно, посмотрим, но предприятия полностью закрывать нельзя. Но если у нас будет развиваться итальянский или американский сценарий,  то и на предприятиях работать будет некому. Нам этого допустить нельзя», - подчеркнул депутат.

По словам гостя эфира, он постоянно знакомится с новыми указами на федеральном уровне, сейчас много мер поддержки для предпринимателей и на федеральном, и на региональном уровне.

«Как руководитель регионального отдления Российского союза промышленников и предпринимателей, стараюсь знакомить с этими мерами наших предпринимателей. Есть группа в WhatsApp, там общаются по поводу различных вопросов. Еженедельно проводятся две-три встречи с губернатором и его заместителями, там можно донести мнение предпринимателей».

Также Александр Козловский рассказал, как построена его работа во время пандемии.

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