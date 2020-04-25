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Общество

«Кипят не только учителя, кипят и родители» – Александр Козловский о дистанционном обучении

Фото Андрея Степанова

«Кипят не только учителя, кипят и родители», – прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля.

«Вчера с утра позвонил супруге, а она: не мешай, у нас контрольная работа, – рассказал он. – Хотел бы поддержать всех учеников. В 8 утра садятся и до 11 ночи выполняют домашнюю работу».

Александр Козловский выразил надежду, что после майских праздников школьников отправят на каникулы, чтобы раньше закончить учебный год.

«Наши педагоги тоже на передовой, – подчеркнул парламентарий. – За такой короткий срок совершить рывок от обычного к дистанционному [обучению] – это геройский поступок. И надо отдать должное, что все это работает».

«Хорошо бы, чтобы  компании, которые дают интернет, провели какую-то работу, – продолжил Александр Козловский. – У нас много сельских территорий. Бывало на селе, что ребенок уходил из дома, садился на стульчик на обочине, чтобы поймать связь. Хоть погода была хорошая, но понимаете, в каких условиях учатся сельские дети».

Александр Козловский пояснил, что во многих населенных пунктах отсутствует даже мобильная связь. Депутат добавил, что такая ситуация должна «вразумить» операторов связи, и они «станут работать как положено».

В ходе прямого эфира депутат призвал псковичей серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом.

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