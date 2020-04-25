Более 2,5 млн тестов на коронавирус провели в России

10:09, 24 апреля 2020, ПАИ

В России провели более 2,5 миллиона тестов на выявление коронавируса, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 161 тысяча человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 2,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 161 тысяча человек», - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 150 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

По последним данным, в Псковской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 93 пациентов.