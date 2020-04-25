Федеральный инспектор Псковской области просит локализовать очаги заражения в Новосокольниках и Великих Луках

12:44, 24 апреля 2020, ПАИ

Главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин на заседании оперативного штаба 24 апреля заявил, что непринятие экстренных мер по локализации очага в Новосокольниках создаст угрозу распространения заболевания и за пределы региона.

«Порядка 100 человек граждан Киргизии завезли из Москвы. Мне сложно предположить, что это частная инициатива подрядчика. Михаил Юрьевич, предлагаю включить поручение о принятии неотложных дополнительных мер по локализации очагов в Новосокольниках и Луках, где граждане Киргизии проживали в общежитиях вместе с другими гражданами», - обратился к губернатору Андрей Калинин.

Также он попросил провести проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В свою очередь глава региона ответил, что с этой ситуацией разбираются уже со вчерашнего дня.