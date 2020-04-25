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Общество

212 дежурных групп работают в дошкольных учреждениях и детских садах Псковской области

212 дежурных групп работают в дошкольных учреждениях и детских садах Псковской области. Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области работают 212 дежурных групп во всех муниципальных образованиях. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 24 апреля во время заседания оперативного штаба по коронавирусу.

«Наполняемость групп до 12 человек, всего 1925 детей в группах, - отметил Александр Седунов. – Количество дежурных классов в Пскове – 24, в Великих Луках – 6».

Александр Седунов также напомнил, что на этой неделе будет завершена выдача продуктовых наборов.

«Более 69 тысяч учеников охвачены образованием как онлайн, так и офлайн», - добавил Александр Седунов, отметив, что все рекомендации Министерства просвещения были выполнены.

 Учебный год будет завершен в дистанционном режиме в конце мая. Экзамены в 9 классе Седунов предложил начать не ранее 8 июня – будет два экзамена вместо четырёх – по русскому языку и математике.

«ЕГЭ начнутся 8 июня, график доведёт Минпросвещения», - добавил Александр Седунов и также обратился к губернатору с просьбой перенести остатки итогового сочинения на 25 мая. Продуктовые наборы школьники получат в мае. 

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