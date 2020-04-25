58 человек не пропустили в Великие Луки из-за ограничения по коронавирусу

13:31, 24 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках продолжают работать четыре блокпоста на въезде в город. Сотрудники ГИБДД не пропустили в муниципалитет 58 человек. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, ситуацию с коронавирусом в городе на Ловати озвучила Любовь Романова, глава администрации города.

Она сообщила,что у 12 человек в Великих Луках подозревается коронавирус. (По последним данным статистики, известно о десяти подтвержденных случаях.)

Производство защитных масок в Великих Луках налажено, 23 апреля первую партию в тысячу штук уже направили в аптеки «Фармация».

Одно из великолукских предприятий начнет масштабное производство масок с 6 мая. По расчётам, там будут производить 4,5 миллиона масок в месяц.