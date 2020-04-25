Как я никуда не полетел: псковские путешественники рассказали, как из-за коронавируса пришлось сдавать билеты

14:27, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковские путешественники рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты.

Недавно «Псковская правда» рассказывала о том, какой кризис переживает туристическая сфера региона, а соответственно, и туристы, которые неудачно выбрали время для отдыха. Из-за коронавируса приобретённые туры пришлось переносить на другие сроки (а когда закончится пандемия — никому не известно). Альтернатива – неизвестно сколько и с неясными перспективами ждать возврата денег за аннулированные путёвки.

В этом отношении быть самостоятельным путешественником, казалось бы, выгоднее: возвратные авиабилеты можно вернуть, бронь в отелях отменить. Но не всё так гладко, как кажется. О том, какие проблемы могут возникнуть, рассказали псковичи, поездки которых не состоялись из-за пандемии.

Также издание делится полезными советами о том, как вернуть деньги за билеты на отменённые из-за коронавируса авиарейсы и брони отелей.

Подробности читайте в статье на сайте «Псковской правды» «Как я не полетел».