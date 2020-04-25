1
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

Как я никуда не полетел: псковские путешественники рассказали, как из-за коронавируса пришлось сдавать билеты

Псковские путешественники рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты.

Недавно «Псковская правда» рассказывала о том, какой кризис переживает туристическая сфера региона, а соответственно, и туристы, которые неудачно выбрали время для отдыха. Из-за коронавируса приобретённые туры пришлось переносить на другие сроки (а когда закончится пандемия — никому не известно). Альтернатива – неизвестно сколько и с неясными перспективами ждать возврата денег за аннулированные путёвки. 

В этом отношении быть самостоятельным путешественником, казалось бы, выгоднее: возвратные авиабилеты можно вернуть, бронь в отелях отменить. Но не всё так гладко, как кажется. О том, какие проблемы могут возникнуть, рассказали псковичи, поездки которых не состоялись из-за пандемии. 

Также издание делится полезными советами о том, как вернуть деньги за билеты на отменённые из-за коронавируса авиарейсы и брони отелей. 

Подробности читайте в статье на сайте «Псковской правды» «Как я не полетел».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...