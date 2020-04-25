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Общество

Вера Емельянова рассказала о программе празднования Дня Победы в Пскове

Вера Емельянова рассказала о программе празднования Дня Победы. Фото Дарьи Хватковой.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала о программе празднования Дня Победы.

«9 Мая начнется богослужение в храмах, панихида о погибших, - отметила Вера Емельянова. – После будет праздничный колокольный звон, который будет символизировать торжественное и памятное начало Дня Победы».

Вера Емельянова также отметила, что на телеканале «Россия 1» губернатор поздравит всех граждан и ветеранов и расскажет об истории празднования и про все парады.

В 12:00 состоится «Бессмертный полк в каждом» доме.

«Надеемся, что у каждого из нас найдется способ разместить портреты на балконах, окнах и поддержать акцию».

 В течение всего дня будут проходить интерактивные акции и проекты.

«Мы надеемся, что каждый из нас найдет возможность украсить свои дома и окна, чтобы чувствовалось праздничное оформление, что мы сегодня празднуем Великую Победу», - добавила вице-губернатор.

С 12:30 пойдут уличные аудиотрансляции, которые смогут донести атмосферу праздника.

«8 мая ГТРК предлагает тематический телерепортаж в 21:00, в 22:00 приглашаем всех жителей принять участие в акции «Минута молчания и свет Победы», - добавила Вера Емельянова. Для участия нужно зажечь свет в окне, тем самым почтив память, находясь в самоизоляции.

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