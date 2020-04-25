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Общество

Меньше всего псковичи на самоизоляции соскучились по ночным клубам и коллегам по работе

Скорей бы на свободу! Фото: Андрей Степанов.

Всего лишь 1% участников опроса Псковского агентства информации первым делом после окончания самоизоляции отправятся в ночной клуб. Мы провели опрос среди подписчиков нашей группы в соцсети «ВКонтакте», чтобы выяснить, по чему больше всего во время карантина соскучились жители Псковской области.

Опрос продолжается. Присоединяйтесь!

Больше трехсот человек поделились, что в первую очередь после окончания самоизоляции отправятся просто гулять на свежем воздухе. За развлечения в ночных клубах проголосовали лишь единицы. Вторым по непопулярности ответом стал вариант «Общение с коллегами вживую». Приноровились мы за время карантина работать в пижамах с чашкой чая и печеньем вприкуску. Хотя больше 70 человек, поучаствовавших в опросе, уже устали от дистанционной занятости и хотят возобновить работу «не дома».

А учителя и родители школьников ждут, когда же все-таки мы вернемся к привычному очному обучению. «Соскучилась по своим ученикам», - пишет в комментариях учитель Елена Буканова. «Вычеркнуть дистанционное обучение из нашей жизни!» - вторит ей Татьяна Боровьёва – судя по интонации, мама школьников.

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