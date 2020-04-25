Дистанционную продажу алкоголя назвали в Минздраве преступлением

17:21, 24 апреля 2020, ПАИ

В Минздраве назвали дистанционную продажу алкоголя преступлением. Об этом рассказал главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Вопрос интернет-торговли в России обсуждается уже на протяжении нескольких лет. В начале августа 2018 года в Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что внесли в правительство законопроект, предполагавший запуск с января прошлого года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителям и оптовикам, а с 2020 года – всего алкоголя, но также только производителям и оптовикам.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в середине марта текущего года заявил, что ведомство ожидает оперативного принятия решения о дистанционной продаже алкоголя.

«Я категорически против, нельзя соблазнять людей, - отметил Евгений Брюн. – Это преступление, на мой взгляд».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников запретил работу «наливаек». В Пскове «наливайки» начали работать навынос.