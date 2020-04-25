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Общество

Минздрав уточнил сроки появления антител к COVID-19

В России тесты на антитела к коронавирусу пока не широко представлены, некоторые из них появляются в организме в разные сроки от появления симптомов заболевания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

В методических рекомендациях ведомства об особенностях клинических проявлений и лечения COVID-19 уточняется, что группы антител появляются в организме и на пятые, и на 14-е сутки.

«Установлено, что IgM-антитела появляются примерно на пятые сутки от начала симптомов, IgG — на 14-е сутки», — отметили медики.

В России на сегодняшний день коронавирусом заболели 68 622 человека, в Псковской области – 93 человека.

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