Коронавирусом за сутки заразились 5849 человек в России
В России коронавирусом за сутки заразились 5849 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
За последние сутки в 82 регионах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Из числа новых заразившихся у 46,1% не было клинических проявлений болезни. Умерли 60 человек, выздоровели 677.
На сегодняшний день в России коронавирусом заболели 68 622 человек. За весь период умерли 615 человек, выздоровели 5568. В Псковской области коронавирусом заболели 93 человека, умер седьмой пациент. В России провели более 2,5 млн тестов на коронавирус.