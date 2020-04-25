Коронавирусом за сутки заразились 5849 человек в России

10:39, 24 апреля 2020, ПАИ

В России коронавирусом за сутки заразились 5849 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в 82 регионах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Из числа новых заразившихся у 46,1% не было клинических проявлений болезни. Умерли 60 человек, выздоровели 677.

На сегодняшний день в России коронавирусом заболели 68 622 человек. За весь период умерли 615 человек, выздоровели 5568. В Псковской области коронавирусом заболели 93 человека, умер седьмой пациент. В России провели более 2,5 млн тестов на коронавирус.