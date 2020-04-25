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Общество

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

В указ губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внесены очередные изменения.

О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»


В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 24 апреля 2020 г. № 306, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 
1) преамбулу после слов «от 20 апреля 2020 г. № 268» дополнить словами «, от 24 апреля 2020 г. № 306»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 мая 2020 г.»; 
3) в пункте 2: 
а) подпункты 1 - 3 изложить в следующей редакции: 
«1) запретить: 
а) по 31 мая 2020 г. проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей, за исключением: 
проведения чрезвычайно важных и неотложных мероприятий; 
мероприятий в видеоформате; 
б) по 31 мая 2020 г. курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах, а также доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому; 
в) по 31 мая 2020 г. деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 
г) по 31 мая 2020 г. деятельность плавательных бассейнов, аквапарков; 
д) по 31 мая 2020 г. передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих; 
е) по 15 мая 2020 г. посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении), оказания услуг по погребению (захоронению); 
ж) по 15 мая 2020 г. посещение гражданами лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи: 
сквозного прохода граждан через указанные объекты; 
осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 
з) по 15 мая 2020 г. посещение гражданами стадионов, открытых спортивных площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи: 
проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; 
сквозного прохода граждан через указанные объекты; 
осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 
и) по 31 мая 2020 г. розничную продажу на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (в том числе из транспортной заводской упаковки (кеги) путем их упаковки в первичную потребительскую тару (полиэтиленовую бутылку или стеклянную тару)) в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов (далее - розничная продажа на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи); 
2) обязать граждан в период по 15 мая 2020 г. временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций; 
3) приостановить по 31 мая 2020 г.: 
а) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением: 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания исключительно для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239) и настоящим указом, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
б) деятельность объектов розничной торговли, за исключением: 
аптек и аптечных пунктов с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары (за исключением розничной продажи на розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется оказание абонентам услуг при исполнении договоров на оказание услуг связи, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
в) деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; 
г) деятельность физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку; 
д) оказание стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологических услуг при заболеваниях и состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
е) проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования; 
ж) работу дошкольных образовательных организаций, за исключением дежурных групп дошкольных образовательных организаций, организованных для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом, при условии обязательного измерения температуры тела работникам дошкольных образовательных организаций и детям, обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
з) посещение гражданами музеев, территорий музеев-заповедников; 
и) деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий туроператорами, турагентами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками;»; 
в) в подпункте 4: 
абзац первый, подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 
«4) обязать граждан: 
а) в период по 31 мая 2020 г. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 
б) в возрасте старше 65 лет в период по 31 мая 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах. Действие настоящего подпункта не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников медицинских организаций, а также граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области;»; 
абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции: 
«г) в период по 15 мая 2020 г. ограничить передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа по месту их проживания (пребывания), за исключением:»; 
абзац первый подпункта «д» изложить в следующей редакции: 
«д) в период по 15 мая 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением:»; 
г) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) обязать граждан, прибывших в Псковскую область после 24 апреля 2020 г. из других субъектов Российской Федерации: 
а) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Псковскую область, месте проживания (пребывания) и контактную информацию по номеру телефона «горячей линии» Комитета по здравоохранению Псковской области 8-800-444-10-41. Требования, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц, следующих транзитом через Псковскую область и (или) прибывающих в Псковскую область в служебные командировки (служебные поездки); 
б) обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах на срок 14 дней со дня прибытия в Псковскую область. Требования, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц, следующих транзитом через Псковскую область и (или) прибывающих в Псковскую область в служебные командировки (служебные поездки); 
в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;»; 
д) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области: 
а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 только для граждан в возрасте старше 60 лет и не допускать нарушений гражданами установленного времени. Указанное требование не распространяется на аптеки и аптечные пункты; 
б) установить количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, обеспечивающее минимизацию количества покупателей, соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), исключающее скопление покупателей у касс, на всей территории торгового зала, перед входом в торговый зал (объект розничной торговли). Не допускать превышение установленного количества покупателей; 
в) реализацию продуктов питания осуществлять в упакованном виде, исключив возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания; 
г) рекомендуется производить обслуживание покупателей при условии их нахождения в объектах розничной торговли в одноразовых масках, многоразовых масках, респираторах;»; 
4) абзац первый и подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В.: 
1) организовать на период по 31 мая 2020 г.: 
а) осуществление образовательного процесса в дистанционной форме обучения в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования; 
б) работу дежурных групп в: 
дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом; 
общеобразовательных организациях для присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов из числа детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом;»; 
5) абзац первый и подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Председателю Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М.: 
1) на период по 31 мая 2020 г.: 
а) организовать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в помещениях, предназначенных для приема граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг, и для круглосуточного пребывания получателей социальных услуг; 
б) прекратить доступ посетителей к лицам, находящимся в учреждениях социального обслуживания стационарного типа; 
в) организовать работу учреждений социального обслуживания стационарного типа в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще чем один раз в две недели; 
г) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А., председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В. обеспечить необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в учреждениях социального обслуживания стационарного типа в условиях их работы в закрытом круглосуточном режиме; 
д) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. обеспечить работу учреждений социального обслуживания стационарного типа в закрытом круглосуточном режиме;»; 
6) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«2) на период по 31 мая 2020 г.: 
а) организовать работу общественного автомобильного транспорта, обеспечив осуществление: 
перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском сообщении с 06:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:30 в вечерние часы. Указанное время может быть изменено приказом Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области при планируемом увеличении пассажиропотока на указанных маршрутах; 
перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении не чаще двух раз в сутки (утром и вечером). Указанное количество рейсов может быть изменено приказом Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области при планируемом увеличении пассажиропотока на указанных маршрутах; 
обязательного информирования пассажиров об изменениях расписания общественного автомобильного транспорта; 
б) обеспечить приостановление действия: 
льгот по оплате проезда, предусмотренных постановлением Администрации области от 19 декабря 2019 г. № 437 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Псковской области», с продлением срока их действия после 31 мая 2020 г.; 
на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом льготных проездных билетов для школьников и студентов, за исключением студентов 5 и 6 курса по специальности «Медицинская кибернетика» ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», студентов 3 курса по специальности «Сестринское дело» и 4 курса по специальности «Лечебное дело» ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж» и ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж», с продлением срока действия льготных проездных билетов после 31 мая 2020 г.;». 
2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения: 
1) подпункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) в части соблюдения гражданами, прибывшими в Псковскую область после 24 апреля 2020 г. из других субъектов Российской Федерации, режима самоизоляции по месту проживания (пребывания) (подпункт 5.1 пункта 2 Указа № 30-УГ);»; 
2) подпункт 4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) в части соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю на территории Псковской области, требований к осуществлению реализации продуктов питания в упакованном виде и исключению возможности покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания (подпункт «в» подпункта 8 пункта 2 Указа № 30-УГ);». 
3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области М. Ведерников 

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