Алгоритм получения мер поддержки рассказал Михаил Ведерников

00:34, 25 апреля 2020, ПАИ

Алгоритм получения мер поддержки рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы граждан в видеоформате.

Он уточнил, что в случае если индивидуальный предприниматель стал малоимущим, у него есть возможность на общих основаниях получить пять тысяч рублей. На сегодняшний день такой опцией воспользовались уже 5 тысяч человек. Подробный алгоритм, как пройти эту процедуру, можно найти на сайте комитета социальной защиты.

«В исключительных случаях можно обойтись и без бумаг, достаточно прислать выписки по картам через «Сбербанк-онлайн» или с помощью подобных приложений. Общий совет для всех вопросов такого рода: смотрите не только официальные сайты. У всех комитетов есть группы в социальных сетях, в частности, «ВКонтакте», там достаточно наглядно всё показано на инфографике. Время, конечно, придётся потратить, чтобы разобраться. Только прошу не пробовать наудачу, потому что нагрузка на социальные службы сейчас очень большая. Если вы понимате, что вам такая выплата не положена, просьба не перегружать социальных работников», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.