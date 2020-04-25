Студентам ПсковГУ передали 2000 масок

11:35, 25 апреля 2020, ПАИ

На фоне участившихся случаев заражений коронавирусной инфекцией в Псковской области - на 25 апреля в области уже 110 больных коронавирусом - партнеры Центра языкового тестирования передали студентам Псковского государственного университета 2000 защитных масок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

«Помощи никогда не бывает много. Я благодарен коллегам, которые откликнулись на мою просьбу оказать содействие в обеспечении студентов защитными масками. В это трудное время наша главная задача – сплотиться и поддержать друг друга», − отметил проректор по международной деятельности ПсковГУ Арсений Парфёнов.

Сейчас в общежитиях ПсковГУ живут более 700 человек, 679 из них – ииз других стран. Теперь они все обеспечены масками.