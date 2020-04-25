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Общество

Студентам ПсковГУ передали 2000 масок

Партнеры Центра языкового тестирования передали студентам Псковского государственного университета 2000 защитных масок. Фото: пресс-служба ПсковГУ.

На фоне участившихся случаев заражений коронавирусной инфекцией в Псковской области - на 25 апреля в области уже 110 больных коронавирусом - партнеры Центра языкового тестирования передали студентам Псковского государственного университета 2000 защитных масок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

«Помощи никогда не бывает много. Я благодарен коллегам, которые откликнулись на мою просьбу оказать содействие в обеспечении студентов защитными масками. В это трудное время наша главная задача – сплотиться и поддержать друг друга», − отметил проректор по международной деятельности ПсковГУ Арсений Парфёнов.

Сейчас в общежитиях  ПсковГУ  живут более 700 человек, 679 из них – ииз других стран. Теперь они все обеспечены масками.

Сейчас в общежитиях ПсковГУ живут 679 иностранных студентов.

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