Жительнице Острова псевдосотрудник банка обещал начислить кэшбэк, а сам оставил без денег

14:34, 25 апреля 2020, ПАИ

Жительница Островского района поддалась на уловку мошенника, который прикинулся сотрудником одного из банков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 64-летней местной жительнице в четверг, 23 апреля, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Пообещав начислить женщине кэшбэк, он обманом выведал данные ее банковской карты и похитил оттуда больше 22 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее мошенник украл 315 тысяч рублей у жительницы Великих Лук.

Полиция напоминает жителям области, что ни по телефону, ни в интернете никому нельзя сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт.