Жительнице Острова псевдосотрудник банка обещал начислить кэшбэк, а сам оставил без денег
Жительница Островского района поддалась на уловку мошенника, который прикинулся сотрудником одного из банков.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 64-летней местной жительнице в четверг, 23 апреля, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Пообещав начислить женщине кэшбэк, он обманом выведал данные ее банковской карты и похитил оттуда больше 22 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее мошенник украл 315 тысяч рублей у жительницы Великих Лук.
Полиция напоминает жителям области, что ни по телефону, ни в интернете никому нельзя сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт.