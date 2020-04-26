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Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре
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Общество

Врач-пульмонолог показала работу санпропускника в псковском COVID-центре

Врач-пульмонолог Анастасия Повторейко рассказала, как устроен санпропускник в инфекционной больнице в Пскове.

Заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко рассказала, как работает санпропускник в псковском COVID-центре, где лежат пациенты с коронавирусом. Доктор Повторейко в воскресенье, 26 апреля, перед сменой записала для читателей Псковского агентства информации видео, как врачи медучреждения проходят на работу через санпропускник – комплекс помещений, где сотрудникам измеряют температуру и где они переодеваются для взаимодействия с больными коронавирусом и обрабатывают одежду и обувь.

На входе в санпропускник врачей встречает медицинский персонал: сотруднику измеряют температуру. Далее медработники идут в специальную комнату для переодевания. Анастасия Повторейко подробно рассказала, как происходит переодевание и какие детали входят в противочумной костюм врача.

Анастасия Повторейко показала читателям ПАИ, что входит в противочумной комплект медика.

Защитный костюм пульмонолог надела на свой хирургический. Анастасия Повторейко показала, что у нее есть два противочумных костюма – для зеленой и красной зоны. Защита врачей, взаимодействующих с инфицированными COVID-19, часто многослойная. На защитную шапочку надевается плотный капюшон костюма. На осмотр пациента медик надевает вторые высокие перчатки, которые защищают руки почти до уровня локтя. Поверх респиратора медики также надевают маску, чтобы продлить срок его службы. Глаза можно защитить двумя способами – плотно прилегающими очками и защитным шлемом.

Псковский врач-пульмонолог заметила, что медики носят резиновую обувь, чтобы потом ее можно было замочить в специальном растворе для дезинфекции. В кабинете есть все необходимое для обработки одежды и обуви: стоят баки с раствором для замачивания и аппараты для кварцевания.

Эксклюзивное видео врача-пульмонолога смотрите здесь>>>.

Ранее Анастасия Повторейко записала на видео рассказ о защите врачей и  разделении псковского COVID-центра на красную и зеленую зоны.

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