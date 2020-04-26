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Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре
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Общество

Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре

Псковское агентство информации публикует эксклюзивное видео, записанное заведующей отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасией Повторейко для читателей ПАИ.

Псковский врач-пульмонолог показала, как врачи псковского COVID-центра проходят на работу через санпропускник – комплекс помещений, где сотрудникам измеряют температуру и где они переодеваются для взаимодействия с больными коронавирусом и обрабатывают одежду и обувь.

Анастасия Повторейко подробно рассказала, как происходит переодевание и какие детали входят в противочумной костюм врача.

Свои видео для нас медик записывает в редкие минуты отдыха на дежурстве. В зоны работы с пациентами брать телефон запрещено, более того, его просто некуда положить в защитном костюме. И, наконец, медикам просто физически некогда отвлекаться.

Ранее врач-пульмонолог записала на видео рассказ о защите врачей и разделении псковского COVID-центра на красную и зеленую зоны.

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