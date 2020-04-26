Валентина Матвиенко: Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок

17:24, 26 апреля 2020, ПАИ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу до конца года. Как пишет РИА Новости, об этом спикер Совета Федерации сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», - заметила Валентина Матвиенко. При этом она уверена, что внутренний туризм уже в этом году получит развитие.

«Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну», - сказала Валентина Матвиенко и отметила, что государство принимает меры по поддержке внутреннего туризма.

В Италии также планируют, что до конца года границы для иностранных туристов будут закрыты.