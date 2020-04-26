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Общество

Валентина Матвиенко: Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу до конца года. Как пишет РИА Новости, об этом спикер Совета Федерации сказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок», - заметила Валентина Матвиенко. При этом она уверена, что внутренний туризм уже в этом году получит развитие.

«Как только позволит ситуация, граждане поедут по своей стране, будут лучше знать свою страну», - сказала Валентина Матвиенко и отметила, что государство принимает меры по поддержке внутреннего туризма.

В Италии также планируют, что до конца года границы для иностранных туристов будут закрыты.

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