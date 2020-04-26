Псковским предпринимателям компенсируют расходы на услуги ЖКХ, свет и аренду

23:35, 26 апреля 2020, ПАИ

Власти Псковской области рассмотрят возможность компенсации бизнесу расходов на услуги ЖКХ и электроэнергию, а арендодателям постараются возместить пропущенные платежи. В своем Instagram губернатор Михаил Ведерников подвел итоги заседания оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

Глава региона подчеркнул, что если область хорошо пройдет майские праздники и справится с угрозой вспышки коронавируса, то с 15 мая в Псковской области начнут вводить послабления – разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов.

Таким образом, предпринимательская деятельность окажется замороженной ровно на два месяца – с 15 марта по 15 мая, и можно будет продумать и точно рассчитать суммы и способы компенсаций.

«Ещё в марте говорил, что мы ведём список наиболее ответственных владельцев бизнеса, которые сразу откликнулись на наши призывы, помогли себе и окружающим противостоять угрозе пандемии. Никого не забудем. Особенно тех, кто бескорыстно предлагал свою помощь», - напомнил Михаил Ведерников.