В мае власти Псковской области могут разрешить прихожанам принимать участие в службах

13:28, 29 апреля 2020, ПАИ

Прихожанам Псковской области могут разрешить принимать участие в службах в мае. Об этом заявил губернатор Псковской области во время заседания регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы 29 апреля.

«С владыкой разговаривали вчера, планируем разрешить участие прихожан в службах на прихрамовых территориях 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что такой исход события возможен в случае благоприятного прогноза по ситуации с коронавирусом.

Губернатор также выразил надежду, что третий инкубационный период в течение майских праздников пройдет благополучно и не будет роста заболевших.

«Всё будет зависеть от того, как мы пройдем майские праздники», - добавил Михаил Ведерников, рассказав, что День Победы пройдет в необычном формате, но у каждого будет возможность ощутить атмосферу праздника.

Ранее глава региона призвал оставаться дома 9 мая.