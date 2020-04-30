Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию

14:44, 29 апреля 2020, ПАИ

Иностранцам запретили въезд в Россию до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 29 апреля.

По его словам, пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе по пересечению границ России.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», - сообщил Михаил Мишустин.

Отмечается, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

В России коронавирусом заразились 99 399 человек, умерли 972 человека, выздоровели 10 286. В Псковской области количество зараженных увеличилось до 149 человек, умерли 11.