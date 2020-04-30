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Общество

Школы Псковской области могут сами регулировать время начала дистанционных занятий

В Псковской области каждый класс может самостоятельно регулировать время начала дистанционных занятий. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 29 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Нет ни одного указания, чтобы уроки начинались именно в 8:30», - сказал Александр Седунов, отметив, что каждая школа и каждый класс может назначать своё время.

Также Александр Седунов отметил, что администрацию школ и учителей просят следить за тем, чтобы не было жёстких дедлайнов ни по началу уроков, ни по сдаче домашней работы.

«Если есть совсем уж сложные истории, то они, конечно, требуют индивидуального подхода, - добавил Александр Седунов. – Третейский судья в таких ситуациях администрация и директор школы».

Ранее Александр Седунов заявил, что до 1 сентября будет проведен ремонт в 43 школах области.

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