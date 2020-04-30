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Общество

Александр Седунов: Дети должны учиться

Александр Седунов. Фото Дарьи Хватковой

«Дети должны учиться», – прокомментировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов предложения об отмене дистанционного обучения в эфире ПАИ-live 29 апреля.

«Конечно, качество знаний, полученных таким образом, может некоторых не вполне устраивать, – согласился он. – Изъяны по качеству, конечно, очевидны: что-то ребята поймут, что-то нет. Но задача учителя – обратить внимание на этот материал, чтобы потом его можно было повторить, ещё учитель должен подсказать ученику, где можно посмотреть видеоурок на эту тему например».

«Важно, что ребята приобретают навыки самообразования», – добавил Александр Седунов.

Учебный год в Псковской области закончится в конце мая.

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