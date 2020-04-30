Марина Гаращенко: Стараемся идти по принципу активного выявления коронавируса
«Стараемся идти по принципу активного выявления заболевания», – сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 29 апреля, комментируя тему распространения коронавирусной инфекции.
«Работа организована как положено, – подчеркнула Марина Гаращенко. – Развернули весь коечный фонд – 313 коек».
Председатель комитета отметила, что койки укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких. «Сегодня-завтра начнутся поставки новых ИВЛ», – отметила она.
Марина Гаращенко рассказала, что в городской больнице находятся 115 инфицированных коронавирусом пациентов, а 56 – с коронопневмонией. «Это среднее, оптимальное количество», – добавила она.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области – 153.