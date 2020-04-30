46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области

18:46, 29 апреля 2020, ПАИ

46 кредитов под нулевой процент на выплату зарплат в секторе малого и среднего предпринимательства одобрены в Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на совещании губернатора региона Михаила Ведерникова с предпринимателями 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего подано 187 заявок. «Динамика есть, – отметил Андрей Михеев. – Центробанк подключился к мониторингу. Большое количество заявок по реструктуризации одобрено. По физлицам тоже мониторят ситуацию».

Председатель экономического комитета рассказал, что одобрены и 1 276 заявок от индивидуальных предпринимателей на реструктуризацию потребительских кредитов. Кроме этого, Андрей Михеев сообщил, что будут рассмотрены варианты поддержки двух крупных предприятий, у которых загрузка меньше 30%.

Также на совещании было принято решение оказать поддержку градообразующим предприятиям моногородов. В настоящее время в Псковской области из-за пандемии не работают более 7700 компаний.