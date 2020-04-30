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Общество

Михаил Ведерников: Очаги коронавируса в Псковской области локализованы

Четыре очага распространения инфекции устранены. Фото Дарьи Хватковой

Шесть очагов распространения коронавирусной инфекции в Псковской области локализованы, при этом четыре – устранены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на совещании с предпринимателями 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это неплохой результат, – отметил глава региона. – Мы сейчас подходим к третьему инкубационному периоду. Мы прошли первую волну без скачков».

Самым главным испытанием Михаил Ведерников назвал период с 1 по 5 мая. Он попросил директоров предприятий собрать коллективы и убедить сотрудников находиться в майские праздники дома.

Губернатор пояснил, что если эпидемиологическая обстановка не будет ухудшаться, то с 6 мая будут разрешены богослужения на прихрамовых территориях, откроются кладбища и отдельно стоящие магазины. «Мы потихонечку сможем возвращаться к полноценной жизни», – добавил он.

«Если люди не будут соблюдать самоизоляцию, то может произойти пик, который отбросит нас назад во всех мерах: будет серьёзный удар по экономике и пик раньше чем через 2 месяца мы не пройдём. Кататься из дома на дачу тоже не нужно», – предупредил Михаил Ведерников.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Псковской области – 153.

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