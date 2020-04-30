В Пыталово будут судить гражданина Белоруссии, который пытался дать взятку на таможне

20:06, 29 апреля 2020, ПАИ

В апреле гражданин Белоруссии при оформления таможенного въезда на территорию России, чтобы не проходить таможенный досмотр в полном объёме, предложил сотруднику таможни взятку. Однако сотрудник взятку не принял.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района, обвинительное постановление в отношении иностанного гражданина утверждено по статье ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Уголовное дело направлено в суд.

Также в апреле уже жительница Псковской области попыталась подкупить таможню и провезти в Евросоюз контрабандные сигареты.