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Общество

«Михайловское» стало самым посещаемым литературным музеем России

«Михайловское» стало самым посещаемым литературным музеем страны. Фото: Михаил Глущенко.

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник А. С.Пушкина «Михайловское» занял первое место в рейтинге самых посещаемых литературных и мемориальных музеев и музеев-усадеб страны. Рейтинг уже восьмой раз составляет международная газета The Art Newspaper Russia, посвященная мировым новостям искусства.

 Рейтинг показывает, какие музеи в 2019 году оказались наиболее привлекательными для посетителей. Музей-заповедник «Михайловское» в прошлом году посетили 495 591 человек, и, как и в прошлом году, музей Псковской области признан самым посещаемым. На втором месте расположился Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас», а на третьем - Всероссийский музей А. С.Пушкина, который, к слову, посетили 433 300 человек.

А в рамках акции «Библионочь. Память нашей Победы» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представил своим online-посетителям  «Полевой Устав Красной Армии» (с подзаголовком: «Для служебного пользования») 1944 года издания. 

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