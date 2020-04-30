Больше половины россиян устали от режима самоизоляции

07:00, 30 апреля 2020, ПАИ

От режима самоизоляции устали больше половины россиян. Такие результаты появились после опроса проекта Дом Mail.ru, пишет газета «Известия».

62% опрошенных признались, что устали от режима самоизоляции. 22% россиян рассказали, что сидеть дома уже «нет сил». 20% опрошенных отметили, что им будет сложно возвращаться в прежнюю жизнь. Специалист по подбору персонала компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова добавила, что чем дольше длится карантин, тем сложнее людям будет адаптироваться к офисному режиму. Основные трудности россияне видят в ранних подъемах, поездках в автобусе и общении с людьми.

54% опрошенных не готовы строить планы на будущее, так как уверены, что еще рано. 16% респондентов отметили, что скучают по прогулкам в парке. 13% не хватает общения с родственникам, а 8% - с друзьями. Каждый десятый стремится скорее попасть в спортзал и столько же опрошенных мечтают скорее сходить в салон красоты. Опрос показал, что псковичи больше всего скучают по прогулкам на свежем воздухе.