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Общество

Больше половины россиян устали от режима самоизоляции

Фото Дарьи Хватковой

От режима самоизоляции устали больше половины россиян. Такие результаты появились после опроса проекта Дом Mail.ru, пишет газета «Известия».

62% опрошенных признались, что устали от режима самоизоляции. 22% россиян рассказали, что сидеть дома уже «нет сил». 20% опрошенных отметили, что им будет сложно возвращаться в прежнюю жизнь. Специалист по подбору персонала компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова добавила, что чем дольше длится карантин, тем сложнее людям будет адаптироваться к офисному режиму. Основные трудности россияне видят в ранних подъемах, поездках в автобусе и общении с людьми.

54% опрошенных не готовы строить планы на будущее, так как уверены, что еще рано. 16% респондентов отметили, что скучают по прогулкам в парке. 13% не хватает общения с родственникам, а 8% - с друзьями. Каждый десятый стремится скорее попасть в спортзал и столько же опрошенных мечтают скорее сходить в салон красоты. Опрос показал, что псковичи больше всего скучают по прогулкам на свежем воздухе.

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