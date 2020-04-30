Более 3,4 миллиона тестов на коронавирус провели в России

08:48, 30 апреля 2020, ПАИ

В России было проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 208 тысяч человек, пишет РИА Новости.

За всё время распространения вируса в России было проведено свыше 3,4 млн тестов на COVID-19. За последние сутки на коронавирус провели 194 тысячи человек.

В России коронавирусом заразились 99 399 человек, умерли 972 человека. 65 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за последние сутки. В Псковской области коронавирусом заразились 153 человека, умерли 11.