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Общество

Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники

Насколько сложно снять квартиру в Пскове в карантин? Фото: Андрей Степанов.

Майские праздники для Псковской области станут испытанием и проверкой на сознательность. Но несмотря на все увещевания и запреты властей, гипермаркеты продолжают рассылать сообщения о скидках на пиво, которое просто «идеально подходит к мясу», а петербуржцы и москвичи едут в Псков на праздничные выходные. Корреспондент Псковского агентства информации опытным путём выяснил, сможет ли житель Санкт-Петербурга, где несколько тысяч заболевших коронавирусом, снять квартиру на майские праздники.

«Это ваша зона ответственности»

«Мы-то примем, это не проблема», - отвечают по поводу аренды квартиры посуточно в деревне Родина. И это был единственный случай, когда собственник квартиры позаботился о несведущем госте из Петербурга и предупредил, что в Псковской области приезжие обязаны сообщить о своём визите и удалиться на 14-дневную самоизоляцию.

В остальных случаях дальнейшая судьба гостя, как и состояние его здоровья, риелторов не интересовала. «Это ваша зона ответственности, ваше личное дело», - отвечали агенты недвижимости.

Выходит, что двери квартир во всех районах Пскова по разной цене (конечно, завышенной из-за праздников) для приезжих из «опасного» региона открыты.

Главное – за руку не здороваться

Не всех владельцев квартир беспокоит коронавирус. Фото: Андрей Степанов.

Владельцев квартир и их агентов, очевидно, несильно волновала ситуация с коронавирусом. Ну а что если наш путешественник боится подцепить вирус на съёмной квартире и требует соблюдения всех санитарных правил?

«Ну, здороваться за руку с вами не будем. А так я даже без маски хожу. Поменьше телевизор смотрите, и спокойнее будете жить», - посоветовал собственник квартиры. Впрочем, неохотно прибавил, что в квартире «всё хлоркой обрабатываем».

Только один из множества арендодателей указал в объявлении, что заботится о здоровье клиентов и тщательно дезинфицирует квартиру после каждого гостя. В телефонном разговоре корреспонденту подтвердили, что проводят полную дезинфекцию и проветривание квартир в течение четырех часов перед тем, как туда въедет новый посетитель. Остальных риелторов вопрос о дезинфекции и других профилактических мерах заводил в тупик.

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно говорил, что майские праздники станут для нас испытанием и проверкой на сознательность. Так вот: на сознательность других рассчитывать не приходится, остаётся – сидеть дома.

Ожидается, что на майские праздники в Псковскую область приедут более 200 тысяч человек.

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