На майские праздники в Псковскую область прибудут более 200 тысяч человек

14:55, 30 апреля 2020, ПАИ

На майские праздники в Псковской области ожидается прибытие более 200 тысяч человек, сообщил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба 30 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Часть из прибывающих могут быть носителями инфекции», - отметил Алексей Овсянников и добавил, что для приезжих разработана специальная анкета, в которой говорится о необходимости соблюдать самоизоляцию.

«Человек въезжает в Псковскую область, заполняет анкету, затем анкета попадает в тот отдел полиции, в район которого он едет», - пояснил Овсянников, добавив, что УМВД готово к майским праздникам и связанной с этим дополнительной нагрузке.

Такая же работа организована не только на трассах, но и на железнодорожных вокзалах. Губернатор Михаил Ведерников поручил «разворачивать обратно» тех, кто прибывает в Псковскую область без документов, подтверждающих, что в регионе находится дача или живут родственники.

«Сегодня-завтра поедет первая волна, есть необходимость увеличить количество блокпостов на трассах?» - уточнил губернатор.

По словам Алексея Овсянникова, сейчас в Псковской области действуют 29 таких постов, 1 мая, по договорённости с Росгвардией, их количество увеличится до 31. В результате работы постов (они действуют в регионе с 31 марта) въезжать в Псковскую область запретили 5 тысячам иногородних, которые не сумели объяснить цель своего визита.

«На всех постах имеются планшеты со списком тех, кто должен в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию, а также сведения об их автомобилях», - уточнил Алексей Овсянников.

Он также доложил, что на прошедшей неделе в Псковской области на 7% снизилось количество преступлений, в том числе на 28% - число уличных преступлений, на 15% - число преступлений, совершённых в нетрезвом виде в общественных местах. С 30 апреля по 10 мая территориальные подразделения УМВД примут меры по дополнительной охране воинских захоронений и памятников.