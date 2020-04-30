Глава города Пскова хотела сдать тест на коронавирус

11:15, 30 апреля 2020, ПАИ

Тест на коронавирус хотела сдать глава города Пскова Елена Полонская. Об этом она рассказала 30 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Тест на коронавирус не сдавала, хотя обращалась, - отметила Елена Полонская. – Мне сказали, что показаний к сдаче теста нет».

Глава города также рассказала, что у неё не было контакта с лицами, которые вернулись из-за границы.

«Мы соблюдаем меры предосторожности, используем маски, перчатки, проветриваем и обрабатываем рабочие места», - добавила глава города.

Говоря о работе в период пандемии, Елена Полонская отметила, что практически все на рабочих местах, кроме сотрудников старше 65 лет и беременных женщин.

Ранее глава города заявила, что дистанционный формат работы и самоизоляция идут на благо гражданам.