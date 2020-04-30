В Псковской области начались выплаты семьям погибших десантников 6-й роты

11:49, 30 апреля 2020, ПАИ

Военные и родственники погибших в 2000 году десантников 6-й роты в апреле получили первые выплаты, установленные указом президента России в марте этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В Псковской области первые выплаты за март и апрель 2020 года осуществили в апреле 17 получателям на общую сумму 1 574 868 рублей.

Согласно указу президента, выплаты получают военные, проходившие службу в составе 6-й роты, а также члены семей погибших десантников. Размер выплаты каждому члену семьи определяется путём деления суммы выплаты на число членов семьи.

В марте этого года Владимир Путин установил ежемесячную выплату в размере 65 тысяч 619,5 рублей военным и семьям погибших в 2000 году десантников 6-й роты в Аргунском ущелье Чечни.

В День памяти 6-й роты, 1 марта 2020 года, Владимир Путин прилетел в Псков и лично почтил память погибших героев.