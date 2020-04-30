Почтальон из псковской глубинки стал героем всероссийского проекта «Гордость России»

13:00, 30 апреля 2020, ПАИ

История почтальона из псковской деревни Александра Соболева, который носит почту в 12 поселков в радиусе 30 километров и помогает пенсионерам по хозяйству, попала в федеральный интернет-проект «Гордость России». Этот проект рассказывает о простых людях, много лет преданных своему делу.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС по Псковской области, почтальон живет в деревне Щукино Пустошкинского района. До некоторых деревень ему приходится добираться по 30 километров лесными дорогами на велосипеде, машине или пешком – где нет дорог. В селах не осталось магазинов и аптек, они практически отрезаны от мира. И новости, продукты и лекарства приносит Александр Соболев.

По словам почтальона, самое сложное в его работе – дороги через лес, где водятся дикие звери. С собой он всегда берет лопату и топор, потому что часто ветер валит на дорогу сухие деревья.

Также Александр Соболев помогает одиноким пенсионерам по хозяйству, а иногда и просто поговорит по душам – простого общения им тоже не хватает. Несмотря на все трудности, почтальон отмечает, что работа приносит удовольствие.

«Я работаю честно и по совести, люди мне доверяют, стараюсь помогать им, особенно бабушкам и дедушкам, как могу. Да, это не входит в мои обязанности, ведь я простой почтальон и должен разносить почту, пенсии и всякое такое. Но я просто не умею пройти мимо чьих-то проблем, пройти и не помочь, а для чего тогда нам сердце дано? Для чего тогда жить?» - рассказывает о своей работе Александр.

Проект «Гордость России» реализуется Благотворительным фондом «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Его организаторы убеждены, что люди, которые совершают добрые дела, не должны оставаться незамеченными. Поэтому события освещаются через призму человеческих историй.

В прошлом году студентка из Великих Лук стала героем недели по версии проекта «Гордость России».