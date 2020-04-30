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Общество

Число заболевших коронавирусом в Псковской области увеличилось до 172

172 человека заражены коронавирусом в регионе. Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области коронавирус подтвержден у 172 человек. Такую статистику губернатор Михаил Ведерников озвучил на заседании регионального оперштаба 30 апреля.

«Во вторник президент объявил продление нерабочих дней до 11 мая включительно, глава государства подчеркнул, что мы добились замедления распространения инфекции, но ситуация остается сложной. В Псковской области ситуация развивается по прогнозу», - подчеркнул глава региона.

Общее число заболевших в регионе составляет 172 человека. В Палкинском, Дновском, Порховском, Куньинском и Локнянском районах COVID-19 не зарегистрирован.

Также наблюдается стабильная динамика выздоровевших – 17 человек.

Губернатор подчеркнул, что по новым инструкциям число умерших в России будет скорректировано: в статистике останутся только те пациенты, которые скончались именно от заболевания коронавирусной инфекцией. Таких в Псковской области 8 человек: четыре пациента погибли исключительно из-за COVID-19, еще четыре – по смешанным причинам.

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