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В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
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Общество

В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек

Часто коронавирус привозят в Псков из других регионово – Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Дарья Хваткова.

О темпах роста больных коронавирусом отчитался на заседании оперативного штаба 30 апреля руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«Заболеваемость начали регистрировать с 18 марта, последние недели заболеваемость удваивалась. Сейчас идет 18-я неделя,  прирост составляет 30-40 процентов, в среднем в день около 12 новых человек, заразившихся  коронавирусом», - рассказал Александр Нестерук.

По его словам, из-за рубежа привозных случаев заражения нет, но часто привозят из других регионов: Москвы и Санкт-Петербурга. Таких случаев около 42%, или больше, чем четверть заболевших. Сильно распространяется вирус в очагах заражения среди близких, друзей и знакомых. А вот у 30 человек пока не удалось установить источник заражения.

Сейчас в области зарегистрировано пять вспышек заболевания в медучреждениях Пскова, а также в Великих Луках и Островском районе.

По поводу вспышки зараженных среди рабочих строительной фирмы Александр Нестерук отметил, что «все вовремя сработали, и местные власти, население в результате не пострадало. Локализованы заболевшие, через неделю значительная часть выпишется из обсерватора и сможет приступить к работе».

На обсервации сейчас находится 79 человек, снято с медицинского наблюдения 3515 человек, ещё 802 находятся под наблюдением.

Также подчеркнул руководитель Роспотребнадзора, что число заболеваний среди медиков в десятки раз выше, чем среди обычных людей. Сейчас в области 16 врачей болеют коронавирусной инфекцией. Поэтому медики должны работать по сменам, чтобы минимизировать заражения в своих семьях.

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