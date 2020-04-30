По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса

15:29, 30 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области изменилась методика подсчета летальных исходов коронавируса. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба 30 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В связи с этим к умершим от заражения COVID-19 причисляется только восемь пациентов, а не одиннадцать.

Из статистики исключили умерших от инсультов и инфарктов, поскольку было принято решение не включать в официальную статистику тех, чья смерть была однозначно вызвана иными причинами.

В статистике останутся только те пациенты, чья смерть наступила непосредственно из-за коронавирусной инфекции или осложнений на ее фоне.

Таким образом, в Псковской области от COVID-19 скончались восемь человек: четыре пациента погибли исключительно из-за COVID-19, еще четыре – по смешанным причинам.

Всего в регионе заражены коронавирусом 172 человека.